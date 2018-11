Sainz: Iedereen denkt dat ik Max haat, maar dat is niet het geval

Sainz en Verstappen begonnen allebei hun carrière in de Formule 1 in 2015 bij Toro Rosso. De twee jonge honden hadden nogal eens fricties; zo negeerde Verstappen tijdens de Grote Prijs van Maleisië een teamorder en weigerde hij Sainz voorbij te laten gaan. Een jaar later in de Grote Prijs van Australië tikte Verstappen de bolide van zijn teamgenoot aan nadat de Spanjaard had geweigerd opzij te gaan voor de snellere Nederlander.

,,Ik kon prima met hem opschieten, we hadden veel lol dat jaar buiten de baan. In de race waren we allebei extreem fanatiek, want we vochten voor onze carrières in de Formule 1. In mijn ogen is Max een van de meest getalenteerde coureurs. Dat eerste jaar samen met hem was ook heel leerzaam, want hij dreef mij tot het uiterste en ik ben daardoor zeker ook een betere coureur geworden.’'