Sainz en Albon beginnen zondag achteraan

Blog Leeuwinn­nen mogen één keer zeuren over hitte

11:44 Verslaggevers Tim Reedijk en Daniël Dwarswaard volgen de voetbalsters van Oranje tijdens het WK in Frankrijk. Dagelijks schrijven ze een blog over wat hen opvalt en bezighoudt. Vandaag: het gesprek van de dag in Valenciennes, het weer.