Saillante afmelding: géén NK sprint voor Jorien ter Mors

De dertigjarige schaatsster ging dinsdag tijdens de warming-up voor een training door haar enkel. Gisteren was ze voor het eerst pijnvrij en stapte ze in de middag voor het eerst weer op het ijs. ,,Om te testen of het kon”, zegt haar trainer Martin ten Hove. ,,Ze heeft snelheidswerk gedaan, alles om te kijken of ze zou kunnen rijden dit weekeinde. Dat ging goed, in de avond ging het ook nog goed, maar daarna kwam er toch een reactie in haar enkel en is in overleg met de medische staf besloten om ons terug te trekken.”