Safarova bevestigt status in kwartfinales in Quebec

Basketbaldames van Barons hebben een missie

9:00 Voor de basketballende vrouwen van Barons Breda begint dit weekeinde de competitie. Dames 1 start zaterdag om 17.30 in de Tweede Divisie thuis in Breda tegen Waldric uit Woudrichem. Na de promotie uit de Eerste Klasse zijn ook de Dames 2 vanaf vandaag present op datzelfde niveau, in een andere poule welteverstaan. Het tweede team vangt de competitie aan met een uitduel, in Bakel tegen Yellow Sox.