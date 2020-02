Sablikova houdt Achtereekte nipt van wereldtitel op 3 kilometer

Titelverde­di­ger Monfils dringt door tot kwartfina­les

21:48 De Franse tennisser Gaël Monfils heeft de kwartfinales bereikt op het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Franse titelverdediger won in de tweede ronde in twee sets van zijn landgenoot Gilles Simon (6-4 6-1). Hij is de hoogstgeplaatste speler (derde) die nog actief is op het ATP-toernooi in Rotterdam.