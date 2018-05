Ryan Donk pakt Turkse titel met Galatasaray

Naast Donk stond ook de Rotterdamse Kaapverdiaan Garry Rodrigues in de basis bij ‘Gala’, dat genoeg had een gelijkspel. Batetimbi Gomis maakte in de 66ste minuut aan alle twijfel een eind door een toegekende strafschop binnen te schieten.

Het is de 21ste landstitel voor Galatasaray, dat drie jaar geleden voor het laatst kampioen was. 'Gala' bleef in de derby’s met Fenerbahçe en Besiktas afgelopen seizoen redelijk overeind. In beide duels met ‘Fener’ werd er niet gescoord. Thuis werd er van Besiktas gewonnen en uit verloren.