Ryan Babel tekent bij Fulham contract tot einde seizoen

,,Ik heb er alle vertrouwen in dat Fulham in de Premier League kan blijven’’, liet Babel weten. ,,Dat is één van de redenen dat ik hier nu ben. Ik wil de ploeg helpen om zich te handhaven. Mijn eerste indrukken van de club zijn goed, ik heb er heel veel zin in en kan bijna niet wachten.’’ Babel komt over van de Turkse club Besiktas, waar hij sinds januari 2017 speelde. Babel speelde eerder voor Ajax (twee periodes), Liverpool, 1899 Hoffenheim, Kasimpasa, Al Ain en Deportivo La Coruña.

Babel speelde eerder 146 wedstrijden voor Liverpool in een tijdbestek van 3,5 jaar. (2007-januari 2011). ,,Hij heeft vorig seizoen 15 keer gescoord in alle competities’', legde clubeigenaar Tony Khan uit. ,,Zijn komst heeft de volledige ondersteuning van onze trainer Claudio Ranieri. We zijn ervan overtuigd dat zijn rentree in de Premier League voor hem net zo goed zal uitpakken als voor Fulham.’’



Babel keerde onder leiding van de toenmalige bondscoach Dick Advocaat in oktober 2017 na een absentie van zes jaar terug in de selectie van het Nederlands elftal. Ook de huidige bondscoach Ronald Koeman riep hem nadien op.