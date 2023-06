Ruziënde darters Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts met elkaar om tafel, kou nog niet uit de lucht

Met videoGeen vuistjes, geen gejuich en zelfs geen blik naar elkaar: het botert momenteel niet tussen de Belgische darters Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts. Tijdens hun eerste wedstrijd op de World Cup of Darts wonnen ze met 4-0 van Finland, maar van euforie was geen sprake. Een dag later zijn de twee wel met elkaar om de tafel gegaan, maar helemaal koek en ei is het nog niet.

,,Hoe bedoel je? We staan er om ons werk te doen, ieder zijn eigen mening toch? Hij doet zijn ding en ik doe mijn ding. We moeten gewoon ons ding doen om het einddoel te halen en dat hebben we gedaan", zei Dimitri van den Bergh na afloop van de zege bij Viaplay alsof er niets aan de hand was in het Belgische kamp. Huybrechts deed eveneens alsof zijn neus bloedde: ,,Gênant? We hebben gewonnen, gewoon 4-0 gewonnen. Je moet elkaar niet steeds constant in de armen vliegen. Je moet gewoon een wedstrijd winnen en dat is wat we gedaan hebben. Of dit is hoe we dit toernooi gaan spelen? We zullen zien, het is pas dag één.”

De dag na de opvallende vertoning volgde een statement van het Belgische team: ,,Naar aanleiding van gisteravond we hebben met elkaar om de tafel gezeten om onze issues te bespreken. Hoewel die er nog steeds zijn en ook nog verder opgelost moeten worden zijn we allebei volledig gefocust om België, onszelfs en onze families zo goed zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Te beginnen met de wedstrijd van vanavond tegen China.”

‘Niet on speaking terms’

,,De twee Belgen zijn niet on speaking terms met elkaar”, vertelde dartscommentator Matthias De Vlieger gisteren al. Dat bevestigden beide spelers uiteindelijk ook aan Belgische media: ,,Het is niet gelukt om de issues uit te praten", zei Huybrechts. De redenen van de issues zijn nog onbekend. ,,Ik heb geprobeerd om het uit te praten voor de wedstrijd, maar dat is niet gelukt. Maakt ook allemaal niet uit. We zijn hier om ons land te vertegenwoordigen en gaan ons best doen. Zowel Dimitri als ik zal proberen te knallen en we zien wel waar we komen.”

We hebben het al verschil­len­de jaren op een andere manier gedaan en dat we echt een team waren, maar we hebben nooit gewonnen. Dit jaar een andere aanpak Dimitri van den Bergh

Van den Bergh voorziet ondanks het opmerkelijke tafereel geen problemen. ,,We zullen alle twee alles geven voor ons land. We hebben het al verschillende jaren op een andere manier gedaan en dat we echt een team waren, maar we hebben nooit gewonnen. Dit jaar een andere aanpak.”

Desondanks speelden de twee een uitstekende koppelwedstrijd. Finnen Marko Kantele en Paavo Myller kwamen geen seconde in de wedstrijd. Na amper tien minuten stond de droge 4-0 al op het scorebord. Van den Bergh haalde een gemiddelde van 104,7, Huybrechts 73,8. Morgen wacht de tweede groepswedstrijd tegen China.

Ook irritatie bij Ierland

Ook in de partij tussen Ierland en Thailand werd het even ongezellig. William O’Connor ergerde zich mateloos aan de Thaise opponenten, en dan met name aan Thanawat Gaweenuntawong. De Thaise darter stapte regelmatig terug naar achteren alvorens hij zijn pijlen richting het bord wierp. Niet ongebruikelijk, maar de 56-jarige Gaweenuntawong liep steeds zo ver terug dat hij regelmatig in botsing kwam met O’Connor. De Ier liet duidelijk zijn ongenoegen blijken, maar hield het hoofd uiteindelijk wel koel. Het Ierse koppel stapte met een 4-1 zege van het podium.

Nederland

Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode, die Michael van Gerwen vervangt, komen zaterdag pas in actie. Nederland hoort namelijk bij de vier beste landen en mag daardoor de groepsfase overslaan, net als Engeland, Wales en Schotland.

