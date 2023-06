Ruzie tussen Belgische darters Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts: ‘Gênant? We hebben gewonnen’

,,Hoe bedoel je? We staan er om ons werk te doen, ieder zijn eigen mening toch? Hij doet zijn ding en ik doe mijn ding. We moeten gewoon ons ding doen om het einddoel te halen en dat hebben we gedaan", zei Dimitri van den Bergh na afloop van de zege bij Viaplay alsof er niets aan de hand was in het Belgische kamp. Huybrechts deed eveneens alsof zijn neus bloedde: ,,Gênant? We hebben gewonnen, gewoon 4-0 gewonnen. Je moet elkaar niet steeds constant in de armen vliegen. Je moet gewoon een wedstrijd winnen en dat is wat we gedaan hebben. Of dit is hoe we dit toernooi gaan spelen? We zullen zien, het is pas dag één.”