Ruud van Nistelrooij heeft geen kussentjes nodig bij PSV en wil de volle verantwoordelijkheid pakken

Het is januari 2018. In een zaal in Florida, vol met typische Amerikaanse glitter en glamour, zit een aantal voetballers en trainers aan een tafeltje. Ruud van Nistelrooij is een van de vier tafelgasten, die discussiëren over de toekomst van het profvoetbal. Ongeveer driehonderd notabelen uit de voetballerij in de Verenigde Staten luisteren mee, inclusief een groot aantal journalisten.