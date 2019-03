Rutten en Anderlecht sluiten reguliere competitie af met uitzege

zondag 4A Seizoen voorbij voor ODIO en METO, promotie lijkt ver weg

20:13 Volgens METO-trainer Peter Deelen is het seizoen voor METO zo goed als voorbij. ,,We moeten ons maar richten op de nieuwe competitie.’’ Ook voor ODIO valt er dit seizoen ook niets meer te verdienen. WVV'67 is, door de zege in Groede, nu ‘de beste club van de Zuidwesthoek’.