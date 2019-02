Rutten en Anderlecht laten winst glippen tegen Vormer en Denswil

Van Dijk met Liverpool niet langs United in vreemde topper

17:12 De Engelse klassieker tussen Manchester United en Liverpool op Old Trafford is vanmiddag geëindigd in een 0-0 gelijkspel. Het was een vreemde wedstrijd zonder al te veel grote kansen, met een eerste helft waarin liefst vier spelers met blessures van het veld moesten.