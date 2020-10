Rustig en droog weer tijdens F1-weekend op Imola

DEZE WEEK IN.... 2004 'De Kneet was in alles een echte buurman'

11:00 Aflevering 15 in de serie 'Deze week in' over de dag des doods, waarop niet alleen Theo van Gogh werd vermoord, maar ook de toen 53-jarige Gerrie Knetemann vanwege een longembolie stierf tijdens een ritje door de duinen. De dood van Gerrie Knetemann kwam ook hard aan in zijn voormalige woonplaats Huijbergen.