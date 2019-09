‘Rusteloze Rudi’ Gutendorf, recordtrainer van 55 clubs in 32 landen, overleden (93)

Misschien wel het meest bijzondere verhaal uit het voetballeven van Gutendorf komt uit Rwanda, waar hij aan het eind van de jaren 90 de leiding kreeg over een door de burgeroorlog verscheurde nationale ploeg. ,,De Duitse regering zei me: Rudi, het maakt ons niets uit of je wint - het belangrijkste is het sociale aspect. Probeer de twee stammen (Hutsi’s en Tutsi’s, red.) te verenigen”, zei Gutendorf daar later over in een interview met BBC. ,,Zulke haat kun je niet voor mogelijk houden. Maar ik was in staat ze te verbinden met voetbal. Goed voetbal zelfs. Na elke training maakten we ‘s avonds een kampvuur. Ik vertelde daar bij het vuur dat wraak nergens toe leidt, vergeving wel.”



‘Rusteloze Rudi’ was in 1973 korte tijd bondscoach van Chili. Vanwege zijn goede band met de afgezette socialistische president Salvatore Allende moest Gutendorf na de revolutie naar eigen zeggen rennen voor zijn leven. Het kostte hem deelname met Chili aan het WK 1974. De nieuwe dictator Augusto Pinochet gebruikte de stenen muur met gaten waarop Gutendorf zijn selectie op schieten liet trainen later als executiemuur voor tegenstanders van het regime.