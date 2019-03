Rust er een vloek op Real Madrid zónder Ronaldo?

Daar kon Ronaldo eigenhandig ook geen verandering in brengen in zijn eerste seizoen in de Spaanse hoofdstad. Hij kwam zeven keer tot scoren in zes duels, maar zag zijn club toch weer bij de laatste 16 uitgeschakeld worden, ditmaal door Olympique Lyon.



Maar daarna draaide alles om. Aan de hand van de Portugese superster en clubiconen als Iker Casillas - in een vroeg stadium - en Sergio Ramos werd Real nooit meer voor de halve finale naar de uitgang verwezen en won het vier van de laatste vijf edities. Tevens kwam Ronaldo sindsdien in elk van zijn zeven volgende jaargangen tot tien goals of meer voor Real in het kampioenenbal en hierin maakte hij bovendien zeven hattricks. De eerste keer dat hij er drie maakte op één Champions League-avond was op 3 oktober 2012, uitgerekend in de Arena in Amsterdam. Alleen Ronaldo's grote rivaal Lionel Messi heeft er eentje meer gemaakt.