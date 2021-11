Russische tennissers houden titelverdediger Spanje uit kwartfinales Daviscup Finals

Nadat Feliciano López Spanje in Madrid op voorsprong had gezet met de winst op Roeblev (2-6 6-3 6-4), trok Daniil Medvedev de stand gelijk met de zege op Pablo Carreño Busta (6-2 7-6). In de dubbel knokten Karatsev en Roeblev zich knap terug na het verlies in de eerste set. Met het bereiken van de derde set waren de Russen zelfs bij een nederlaag al zeker van de kwartfinales. De Spanjaarden moesten echter winnen, omdat zij achter Zweden en Servië zouden eindigen. Dat lukte niet. Op het eerste matchpoint sloegen de Russen meteen toe.