Russische media: Quincy Promes vraagt Russisch paspoort aan

Het bericht is de wereld in geholpen door de Russische voetbalverslaggever Ivan Karpov. Die schrijft op zijn Telegram-kanaal dat de kans groot is dat de naturalisatie van Promes gaat lukken. Hij verwijst naar de Braziliaanse voetballers Malcom en Claudhino. Het duo, dat uitkomt voor Zenit Sint-Petersburg, kreeg afgelopen herfst de Russische nationaliteit.

,,Tegen Antocha (Promes’ bijnaam bij Spartak, red.) speelt in zijn thuisland een strafzaak met betrekking tot drugs,’’ schrijft Karpov op Telegram. ,,En de afgifte van een Russisch paspoort aan hem kan een ​​lange neus zijn naar onze ‘buitenlandse partners’: kijk eens wat een gave kerel van jullie naar ons is overgelopen.’’

Promes ging in 2014 over van FC Twente naar Spartak Moskou. Hij speelde daar tot de zomer van 2018, waarna hij naar Sevilla verhuisde. In februari 2021 keerde Promes van Ajax terug naar Spartak, nadat in Nederland bekend werd dat hij een neef zou hebben neergestoken. Ook wordt Promes verdacht van drugshandel en betrokkenheid bij een criminele organisatie.

In oktober is in Nederland een strafrechtszaak tegen de oud-international begonnen, die in maart verder gaat. Promes zelf was bij de pro-formazitting niet aanwezig.

‘Rechtsgang ontlopen’

Waarschijnlijk wil hij met het verkrijgen van het Russische paspoort de rechtsgang in zijn geboorteland ontlopen, veronderstelt voetbaljournalist Aleksandr Prosvetov van de Russische voetbalsite Bobsoccer. ,,Promes is allang gesetteld in Rusland, waar hij zich thuis voelt. Maar het Russische staatsburgerschap zou hem ook beschermen tegen mogelijke vervolgingen in zijn thuisland.’’

Prosvetov wijst erop dat Rusland geen eigen burgers uitlevert aan het buitenland. ,,Dat is volgens mij de essentie van het initiatief. Spartak bemiddelt in dit geval bij de autoriteiten voor een persoon die veel voor de club heeft gedaan en die ze niet wil verliezen’’, aldus Prosvetov.

Tegelijkertijd stelt hij dat Promes niet voor het Russische nationale team zal kunnen uitkomen. Afgezien van het feit dat hij al vijftig interlands voor Oranje op zijn naam heeft staan, en hij volgens de FIFA-regels daarom niet meer mag spelen voor een ander land, staat ook de Russische wet het niet toe.

,,Een voetballer wordt in de Russische competitie als een buitenlander beschouwd, zelfs als hij een Russisch paspoort heeft. Hij heeft niet het recht om voor ons nationale team te spelen’’, aldus Prosvetov.

‘Gebrand als een Rus’

Middenvelder Denis Gloesjakov, die van 2014 tot 2018 met Promes bij Spartak speelde, is enthousiast over de mogelijke naturalisatie van de Nederlander. ,,Als hij het Russische staatsburgerschap wil krijgen is dat prima. Hij zal dan wel niet kunnen spelen voor het Russische nationale team, maar hij heeft al in de sauna gezeten en eigenstook (zelfgemaakte vodka, red.) geproefd! Hij is gebrand als Rus en staat op ons speelbord!’’, zei Gloesjakov in een interview met de krant Sport-Ekspres.

Quincy Promes speelde dit seizoen 23 wedstrijden voor Spartak waarin hij zeventien keer scoorde en zeven assists gaf. In 2017 werd hij in Rusland voetballer van het jaar. Onlangs kwam hij negatief in het nieuws als aanstichter van een enorme vechtpartij tijdens de uitwedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg.