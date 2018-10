Russische internationals aangeklaagd na wangedrag

Spelers Italië herdenken brugramp in Genua

22:03 De spelers van Italië en die van Oekraïne hebben vanavond in het Stadio Luigi Ferraris stilgestaan bij de brugramp in Genua. Daarbij kwamen op 14 augustus 43 mensen om het leven. Daarom werd in de 43ste minuut het spel even stilgelegd om de slachtoffers te herdenken.