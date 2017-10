Russen komen in tijdnood: tribunes aan WK-stadion ‘geplakt’

Catalaanse clubs doen mee aan staking

19:18 De drie Catalaanse voetbalclubs in LaLiga, FC Barcelona, Espanyol en Girona, doen mee aan de algemene staking die dinsdag plaatsvindt in Catalonië. De staking is geïnitieerd door meer dan veertig vakbonden en organisaties als reactie op het politiegeweld tijdens het referendum van afgelopen zondag. Daarbij vielen meer dan 840 gewonden.