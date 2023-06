Russell heeft als enige coureur last van regen bij Spaanse GP: ‘Denk dat het zweet is, George’

Hoewel het vooraf veel ging over mogelijke regenbuien tijdens de Grand Prix van Spanje, bleef het uiteindelijk de hele middag droog boven het circuit. Maar niet volgens George Russell. De Brit van Mercedes meldde tijdens de race via zijn boordradio dat hij regendruppels voelde. Tot verbazing van de tv-kijkers die geen spatje op de lens zagen.

Een paar rondjes later kwam Russell zelf op zijn woorden terug. ,,Zijn er ook andere coureurs die praten over de regen? Of was het gewoon wat zweet aan de binnenkant van mijn helm?” Het antwoord van de teamleiding was duidelijk: ,,Het lijkt of alleen jij het over regen hebt, George. Ik vermoed dat het inderdaad zweet is.”

De zware inspanningen van Russell waren niet voor niets. Hij finishte als derde en pakte zo zijn eerste podiumplaats van het Formule 1-seizoen. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton werd tweede, de winst ging naar een ongenaakbare Max Verstappen.

Volledig scherm George Russell. © ANP / EPA

Riskante zet

Mercedes staat nu tweede in de WK-stand voor constructeurs, maar teambaas Toto Wolff roept op realistisch te blijven.

Wolff bedankte de technici van Mercedes voor de verbeteringen aan de auto, na het seizoen slecht te zijn begonnen. ,,We hebben beslissingen genomen om een andere richting in te slaan. We hebben veel onderdelen veranderd, waarbij we veel ook nog niet begrijpen. Het was een riskante zet. Maar nog altijd zijn we nog niet waar we willen zijn.”

Ook zevenvoudig wereldkampioen Hamilton merkt de vooruitgang in zijn Mercedes. ,,De auto voelde fantastisch aan. De fabriek mag trots zijn op het geweldige werk waardoor we dit weekend deze stap hebben kunnen zetten. Toch denk ik dat we meer gefocust moeten zijn op volgend jaar, zodat we het Red Bull dan gelijk moeilijk kunnen maken.”

Over een nieuw seizoen van de 38-jarige Brit bij Mercedes is nog niks bekend. De onderhandelingen over zijn aflopende contract lopen nog. ,,Ik heb nog niks getekend, maar ik geloof dat ik morgen weer met Toto ga zitten. Ik hoop dat we het dan kunnen afronden”, liet Hamilton weten.

