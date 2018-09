Rusnak klopt Zlatan met wereldgoal

Van Gerwen dendert door in Duitsland en houdt record in zicht: 'Ik hou van winnen'

9:23 De eindzege op het German Darts Championship was voor Michael van Gerwen een welkome opsteker. De 29-jarige Vlijmenaar rekende in Hildesheim op overtuigende wijze af met zijn roerige zomerreeks en ligt nog steeds op koers om zijn eigen record van meeste toernooizeges in een jaar uit de boeken te gooien. ,,Mensen mogen zeggen wat ze willen."