Rus uitgeschakeld in Straatsburg

Wereldkam­pi­oe­ne veldrijden Brand zorgt in Thüringen voor tweede Nederland­se dagzege

19:39 Wereldkampioene veldrijden Lucinda Brand heeft haar eerste zege van dit seizoen op de weg binnen. Ze won de derde etappe van de Ronde van Thüringen. De Rotterdamse kwam na een rit over 116,5 kilometer met start en finish in Schleiz twee seconden eerder over de meet dan de Deense Emma Norsgaard. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als derde en Amy Pieters werd vierde.