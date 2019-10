Rus toont bloederige enkel na schandalige charge Laifis

Na een korte scrimmage wil Sergey Petrov uitverdedigen. Laifis, verdediger bij Standard Luik, haalt echter met gestrekt been door op de enkel van de Russische back. Arbiter Srdjan Jovanovic bedenkt zich geen moment en stuurt Laifis van het veld. Petrov kon de wedstrijd echter ook niet vervolgen. Hij werd vervangen door oud-Vitessenaar Vyacheslav Karavaev.



Rusland walste uiteindelijk met 5-0 over Cyprus heen. De Russen plaatsten zich daardoor na groepshoofd België voor het EK. Voor Cyprus, dat derde staat in Groep I, zijn de kansen zo goed als verkeken.



Petrov toonde na afloop zijn bloederige enkel in een tweet van de Russische bond: