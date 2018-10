Rus snel naar huis op WTA-toernooi in Luxemburg

Hoe een club uit Breda in de beginjaren hofleveran­cier was van Oranje

13:16 BREDA - Nu Virgil van Dijk is afgehaakt, krijgt Nederland-België vanavond geen Bredaas tintje. Hoe anders was dat meer dan honderd jaar geleden bij de eerste interland van Oranje in 1905 destijds ook tegen België. In Oranje speelden maar liefst drie spelers van de Bredase club Velocitas. Spits Eddy de Neve maakte in Antwerpen de eerste interlandgoal ooit voor Nederland en scoorde in de wedstrijd vier doelpunten.