Rus onderuit in Monterrey

Spurs voorlopig zonder ‘overbelas­te’ aanvaller Son

15 maart Coach José Mourinho van Tottenham Hotspur vreest dat hij aanvaller Son Heung-min voorlopig kwijt is. De sterspeler uit Zuid-Korea viel zondag al vroeg uit in het met 2-1 verloren duel met stadgenoot Arsenal. Hij heeft ogenschijnlijk een hamstringblessure. ,,Het is iets met een spier en dat zijn meestal hardnekkige blessures. Ik weet nog niet hoe lang ik hem kwijt ben”, zei de Portugese coach na de wedstrijd.