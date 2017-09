Rus loopt duel met Hogenkamp mis

Die 25-jarige Doetinchemse had zich bij de laatste acht geschaard door winst op Denisa Allertová uit Tsjechië (6-4 6-4). Hogenkamp rekende in de openingsronde al af met Kiki Bertens (5-7 6-4 6-3).



In de kwartfinale lonkte opnieuw een duel met een landgenote, maar Rus kon het niet waarmaken tegen de aanzienlijk lager gerangschikte Hon. De 26-jarige tennisster uit Monster, die via de kwalificaties doordrong tot het hoofdtoernooi in Seoul, had in de eerste ronde nog verrast met winst op de Amerikaanse Christina McHale.