Rus laat Serena Williams zweten

Rus zag bij het betreden van de baan een compleet in het wit ingepakte Williams naast zich. Maar haar lange broek leek de Amerikaanse wel een judoka, maar toen ze die na het inspelen uittrok kwam de nieuwste modieuze verrassing tevoorschijn: een huidskleurige maillot, onder haar rok. Sinds haar bevalling houdt Williams haar spieren graag bedekt en warm, maar met een temperatuur van 27 graden was het een eigenaardig gezicht. Want de winnares van 2015 en 2016 hield tijdens de partij ook haar vest met lange mouwen aan.



Het was de vraag hoe Williams voor de dag zou komen. Sinds Roland Garros, waar ze zich terugtrok voor haar vierderondepartij tegen Maria Sjarapova, speelde ze geen wedstrijd meer. Een spierblessure dwong haar tot een tennispauze. En vorig jaar speelde Williams ook niet op gras, ze was toen al met zwangerschapsverlof.



Williams (36) begon niet goed, maar dat gold ook voor Rus, die bij haar eerste opslagbeurt direct gebroken werd. Maar al snel kwam de Nederlandse beter in de wedstrijd. En dat met een slecht bewegende Williams tegenover zich, die een hoop afzwaaiers noteerde en last leek te hebben van de wind die over Court 1 blies. Rus verdedigde goed en liet Williams, die op de ranking is afgezakt maar door Wimbledon als 25ste werd geplaatst, steeds een extra bal spelen.



Rus leek ook op weg om er een tiebreak uit te slepen in de eerste set, maar werd op 5-6 gebroken. Op het tweede setpunt van Williams had ze het veld helemaal open liggen, maar ging haar te wilde forehand uit. Maar de Zuid-Hollandse (27) herpakte zich. Ze speelde een aantal prima punten en wist Williams in de derde game te breken. Rus hield de voorsprong echter niet vast en werd op 3-2 en 3-4 zelf gebroken. Toch bleef ze knokken, pas op het zesde wedstrijdpunt moest Rus capituleren.



Eerder vandaag bereikte Kiki Bertens wel de tweede ronde. Robin Haase komt morgen in actie.