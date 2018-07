Rus en Bertens al op openingsdag Wimbledon in actie

Pablo Marí door City aan het Spaanse Deportivo verhuurd

13:56 In het noordwesten van Spanje gaat Pablo Marí zijn steentje bijdragen aan de wederopstanding van het gedegradeerde Deportivo de la Coruña. De centrale verdediger was vorig seizoen de aanvoerder van NAC en wordt dit jaar door Manchester City verhuurd aan Deportivo dat uitkomt in de Spaanse Segunda División.