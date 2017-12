Rummenigge prijst Heynckes: We zijn dominanter dan ooit

,,Onze Jupp heeft een schitterende comeback gemaakt. We hebben vijftien van de zestien wedstrijden met hem gewonnen. Zelden kunnen we Kerstmis in zo'n ontspannen sfeer gaan vieren'', schrijft de clubbaas aan de fans en de leden van de Beierse topclub.



De 72-jarige Heynckes trad eind september aan. Hij verving de ontslagen Carlo Ancelotti, die moest wijken na de pijnlijke nederlaag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain (3-0). Sindsdien gaat het crescendo met Bayern, dat de winterstop is ingegaan als koploper met elf punten voorsprong. ,,Voor de zevende keer op rij overwinteren we als de 'Herbstmeister' en dat vind ik grandioos. We liggen op koers voor de volgende landstitel en doen nog mee in de beker en de Champions League. We zijn dominanter dan ooit.''