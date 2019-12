Ruime nederlaag tegen AS Roma kost Montella baan als Fiorentina-coach

Montella was pas in april van dit jaar in dienst getreden bij de club waar hij eerder ook al als trainer had gewerkt. Van de 24 competitieduels die hij sindsdien op de bank zat verloor Fiorentina er dertien.



De club pakte in de laatste zes duels slechts één punt en staat veertiende in de Serie A. Fiorentina meldde op de website een dezer dagen een opvolger te presenteren.



In zijn eerste periode bij Fiorentina, tussen 2012 en 2015, had Montella de club nog drie keer op rij naar de vierde plaats geleid. Als trainer was de voormalig international ook al werkzaam bij Catania, Sampdoria, AC Milan en Sevilla.