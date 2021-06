Ruim één miljoen tv-kijkers zien sublieme zege Max Verstappen

Fotoserie Zo ziet het olympisch dorp in Tokio eruit

20 juni Het organisatiecomité van de Olympische Spelen heeft vandaag de deuren opengezet van het olympisch dorp, waar de sporters verblijven tijdens het evenement. Journalisten mochten een kijkje nemen in de 21 appartementencomplexen in Tokio, die zijn gebouwd langs het water in het Harumi-district. De Nederlandse sporters wonen tijdens de Spelen in gebouw nummer 7.