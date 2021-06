Rugnummers Oranje op EK: nummer 1 is voor Stekelenburg

De Boer vertelde dinsdag dat hij nog niet weet of Stekelenburg of Krul zijn eerste doelman op het EK wordt. Mogelijk krijgen beide keepers speeltijd tijdens de twee oefenduels op weg naar het EK. Oranje speelt woensdagavond tegen Schotland in Estádio Algarve van het Portugese Almancil. Komende zondag is Georgië de tegenstander in Enschede.



Stekelenburg keepte zijn 58ste en voorlopig laatste interland op 13 november 2016. De 33-jarige Krul verdedigde twee maanden geleden in Gibraltar voor de 14e keer het doel van Oranje. Nederland opent het EK op 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff Arena.