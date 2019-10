Rudi Garcia is de nieuwe trainer van Depay en Tete bij Olympique Lyon

Memphis Depay en Kenny Tete krijgen bij Olympique Lyon te maken met trainer Rudi Garcia. De 55-jarige Fransman ondertekende maandag een contract tot medio 2021 bij Lyon, dat vorige week Sylvinho ontsloeg vanwege de slechte resultaten in de Franse voetbalcompetitie.

Lyon begon het seizoen met twee royale overwinningen, maar daarna volgden louter nederlagen en remises. Met negen punten uit negen duels staat de nummer drie van vorig seizoen op de veertiende plaats in de Ligue 1. Het kostte de Braziliaan Sylvinho, die in de zomer zonder al te veel trainerservaring door zijn landgenoot Juninho was aangesteld als opvolger van Bruno Génésio, zijn baan. De oud-speler van onder meer Arsenal en FC Barcelona kreeg ook veel kritiek van de fans omdat hij zijn ploeg heel verdedigend liet spelen.

,,Ik heb nu voor Rudi Garcia gekozen, omdat hij een vechter is die net als wij de ambitie heeft om titels te winnen”, zei Juninho, die in de zomer als technisch directeur terugkeerde bij Lyon. ,,Hij is een ervaren coach die al prijzen heeft gepakt. Hij staat ook voor het technische en aanvallende voetbal dat Lyon altijd wil spelen.”