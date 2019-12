Royal Antwerp na spektakelstuk voor het eerst in dertien jaar naar kwartfinale Belgische beker

Racing Genk kwam in de vierde minuut al op voorsprong via de Deense rechtsback Joakim Mæhle, maar de Noorse middenvelder Simen Juklerød trok de stand na een halfuur spelen gelijk namens Royal Antwerp. De Congolese spits Dieumerci Mbokani maakte in de 72ste minuut de 2-1 namens de thuisploeg, maar via een eigen goal van Wesley Hoedt (gehuurd van Southampton) werd het in de 81ste minuut weer gelijk.

Er kwam daardoor een verlenging in het Bosuilstadion, waarin Mbokani in de 104de minuut de 3-2 maakte namens de thuisploeg. Opnieuw kon Antwerp de voorsprong niet lang vasthouden, want twee minuten later maakte de Japanse spelmaker Junya Ito er alweer 3-3 van. Het kwam daarmee aan op strafschoppen, waarin de 17-jarige doelman Maarten Vandevoordt de tweede strafschop van Antwerp pakte. Genk kon dat voordeel niet afmaken, want daarna schoot Ito over en kon Antwerp-doelman Sinan Bolat de penalty van Dries Wouters keren.