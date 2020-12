Rossi leefde na zijn carrière het échte leven: ‘Spelers als Vieri of Totti... Ik vind het helemaal niks’

Interview uit 2005Paolo Rossi was topscorer van het WK in 1982, toen de spits met Italië de wereldtitel won. De gisteren overleden Italiaanse spits werd vijftien jaar geleden geïnterviewd voor deze site door Renate Verhoofstad. Als goaltjesdief in ruste vulde hij in Toscane zijn met wijn maken en olijven plukken. Lees hier het interview nog eens terug.

Door Renate Verhoofstad



In november, als de zwangere olijven na een lange zomer eindelijk diepdonkergroen of soms zelfs zwart kleuren heeft in Italië een exodus naar het platteland plaats. Jong en oud steken gezamenlijk de handen uit de mouwen tijdens de raccolta, de olijfoogst, een jaarlijks terugkerend gekoesterd ritueel. Ook Paolo Rossi helpt deze maand met plukken. De oud-topvoetballer, topscorer van het WK van 1982 in Spanje, beheert sinds kort een agriturismo in Toscane.

Tegen de achtergrond van een rijtje cipressen in een glooiend heuvellandschap, produceert de legendarische spits biologische wijn en olijfolie. ,,Onze olijfolie is al uitgeroepen tot de top-3 van de regio Arezzo. Daar ben ik heel trots op’'.

Verder biedt ‘Poggio Cennina’ onderdak aan zo’n vijftig vakantiegangers. Voor Pablito, zoals zijn koosnaam luidt, is na de wereld van het voetbal de tijd van het grote genieten aangebroken. Zijn aannemersbedrijfje in Vicenza houdt hij voorlopig aan. Daarnaast blijft hij parttime analist bij betaalzender Sky tijdens wedstrijden in de Champions League.

Volledig scherm 1982: Paolo Rossi na zijn goal tegen Brazilië op het WK van 1982. © AP

Aan de rand van het zwembad strekt Paolo Rossi zijn benen. Een flinke bries doet het canvas van de parasol boven zijn hoofd opbollen. ,,Heerlijk hè? Er staat hier altijd een windje’'.

Hij verontschuldigt zich voor het zwerfvuil dat ronddanst op de tegels van het terras. Hij vertelt over de officiële opening van Poggio Cennina (een Poggio is een conglomeratie boerderijen en schuren, Cennina is de naam van een nabijgelegen middeleeuws kasteel). Het was een geweldig feest met vierhonderd gasten, eten, drinken én vuurwerk.



Rossi heeft zijn publiek nog toegezongen vanaf het balkon van één van de appartementen op het terrein: ‘La leva calcistica della classe ‘68', een Italiaans voetballiedje van Francesco de Gregari.

Quote Consumen­tis­me. Ik haat het. Iedereen wil meer, groter, beter Paolo Rossi

Marco Tardelli en Antonio Cabrini waren er ook. Twee oud-ploeggenoten met wie Rossi in 1982 in Spanje wereldkampioen voetbal werd, en: ,,De enige twee van de kampioensploeg met wie ik nog steeds contact onderhoud. Zo gaat dat in het voetbal’'.

Lachend: ,,Tardelli is inmiddels heel wat kilo’s zwaarder. En ‘Bel Antonio’? Dat is nog steeds een mooie jongen, al is hij inmiddels zijn haren kwijt.’'

Volledig scherm Paolo Rossi op weg naar Brazilië-doelman Leão. © BSR Agency

Rossi neemt een slok cola en zuigt de lucht uit zijn Marlboro Light (‘Tijdens mijn carrière rookte ik precies twee sigaretten op een dag, dat zijn er wel wat meer geworden. Van Basten rookte ook, niet?’). Het uitzicht over de heuvels van de Val d’Ambra - een zone tussen Siena en Arezzo, op een half uurtje rijden van Florence - is adembenemend.

,,Ik zat hier eens in mijn eentje op het terras. In het donker. Kwam er opeens een vos dichterbij gekropen om water te drinken uit het zwembad. Ik hield mijn adem in, prachtig gezicht. Er leven hier ook wilde zwijnen in de heuvels. Nee, ik jaag niet. Ik schiet niet op dieren.’'

Olijfolie

Hoewel de haarpartij inmiddels grijs kleurt, maakt Rossi een jongensachtige indruk. Zorgen lijken aan het zondagskind - hij groeide in 1982 tamelijk onverwacht uit tot ster van het toernooi - niet besteed. Of tenminste, niet meer. Twee jaar geleden had Pablito het opeens gehad met de stress en drukte van alledag. Hij wilde het rustiger aan doen.

,,Consumentisme. Ik haat het. Iedereen wil meer, groter, beter. Ondertussen raken jonge mensen overwerkt en vragen we met z’n allen af waar die ziekte vandaan komt.’'

Volledig scherm 1985: Paolo Rossi en Giovanni Trapattoni. © AP

Op zoek naar rust en ruimte belandde de voetballegende in Toscane, de provincie waar hij achtenveertig jaar geleden geboren werd. ,,Ik ben verliefd op deze plek. Ik heb samen met een compagnon miljoenen geïnvesteerd om de agriturismo te verbouwen, maar ik weet dat de natuur me terug zal betalen. Ik wil goede wijn en olijfolie produceren. Daarnaast verheug ik me op het contact met de gasten die hun vakantie op Poggio Cennina doorbrengen’', aldus de oud-voetballer van Como, Vicenza, Juventus, Perugia, AC Milan, Verona en de squadra azzurra.



Hij zegt dat er weken bij zijn dat hij de telefoon niet aanraakt. ,,En dat ik geen krant lees. Dat vinden sommige mensen vreemd. Ik niet’'.

Quote Voetbal­lers zoals Vieri, Cassano, Totti... Ik vind het helemaal niks Paolo Totti

Transfernieuws? ,,Kan me geen bal schelen. Ik ben wel gecharmeerd van Alberto Gilardino van AC Milan. Hij is bescheiden en een van de weinige Italiaanse voetballers in wie ik vertrouwen heb. Hij blijft met beide benen op de grond. Hij wil zich nog bewijzen. Voetballers zoals Vieri, Cassano,Totti... Ik vind het helemaal niks. Ze zijn verwend. Ze verdienen veel teveel geld. Daardoor zit de hele bedrijfstak in de schulden. Al jaren is het mis met de balansen. Voorzitters hebben het geld twee keer uitgegeven. Ze vergaten dat voetbal geen normale industrie is. Dat een voetballer van dertig miljoen euro een jaar later nog maar de helft van dat bedrag waard kan zijn. Schrijf je zomaar vijftien miljoen euro af. De problemen in het Italiaanse voetbal verbazen me niets. In zijn algemeenheid kun je stellen dat ons club-voetbal doodziek is. En dat Juventus dit seizoen weer de sterktste ploeg heeft’', besluit de oud-speler van Juve.

Volledig scherm Paolo Rossi en Zbigniew Boniek als spelers van Juve in het shirt van Liverpool na het duel in Brussel. © BSR Agency

In 1986 stopte Paolo Rossi met voetballen. Zonder hartzeer overigens. Hij bouwde daarna aan een succesvolle carrière als aannemer in de regio Vicenza.

,,Ik heb er nooit problemen mee gehad om het voetbal los te laten. Ik ben nieuwsgierig van aard. Ik verheugde me om mijn blik te kunnen verruimen. Ik wilde het leven leren kennen, het échte leven. Het leven buiten het stadion. Ik voel me een wereldburger, reis veel. Mijn wereld is groter dan de wereld van het voetbal, maar de passie voor de sport is altijd gebleven’'.

Onlangs ging hij diepzeeduiken op de Galapagos-eilanden. ,,Onder water heerst de rust. Het is ook de rust, de vrijheid die me aanstaat van deze plek. Gisteren heb ik de motor gepakt en ben een rondje gaan maken. Helling op, helling af. Zonder helm. Eigenlijk mag dat niet natuurlijk, maar het gaf me een enorm gevoel van vrijheid, onafhankelijkheid. Twee dingen die heel belangrijk voor me zijn’'.

Volledig scherm Paolo Rossi tussen de Duitse broers Karlheinz (links) en Bernd Förster. © BSR Agency