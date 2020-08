Ross County heeft een nieuwe keeper: Ross moet concurreren met Ross en Ross

Brabantse clubs uit eerste divisie zien eerste afgelas­ting: veiligheid bij Go Ahead Eagles - De Graafschap in het geding

16:49 De competitie moet nog beginnen, maar het eerste duel in de eerste divisie is alweer geschrapt: Go Ahead Eagles en De Graafschap zouden op zondag 6 september tegen elkaar spelen, maar daar heeft de gemeente Deventer een streep door gezet.