Rose en McCarthy haken af bij Engeland

Engeland neemt het morgen in Rijeka op tegen Kroatië, de verliezend finalist van het WK. Drie dagen later speelt de ploeg van Southgate in Sevilla tegen Spanje. Engeland begon de nieuwe landencompetitie vorige maand met een nederlaag op Wembley tegen de Spanjaarden (1-2). Het Zuid-Europese land versloeg daarna Kroatië met grote cijfers: 6-0.