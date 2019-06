Rosberg: Straf voor Vettel is volkomen terecht

,,Vettel was aan het schreeuwen: ‘Er zit vuil op mijn banden. Ik had geen controle, waar moest ik dan heen. Ik had moeite om de wagen te controleren en ik kon Lewis Hamilton niet zien’”, vertelt Rosberg op zijn eigen YouTube-kanaal. ,,Oké. Prima. Maar Lewis zit daar wel. En de regels geven aan: als je van de baan gaat, moet je op een veilige manier terugkomen. Het is heel erg duidelijk dat het helaas een onveilige manier was om terug te komen op de baan. Dat is nou eenmaal de regel en dan is een straf verdiend. Absoluut een verdiende straf”, legt Rosberg uit.