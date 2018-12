Rosario: Wil laten zien dat ik een heel seizoen kan blijven spelen

Door Maarten Wijffels



Hoe ziet de vrucht van ervaring eruit? Pablo Rosario weet daar wel een antwoord op. Stel: PSV valt vanavond aan tegen Inter en ineens is er balverlies en de dreiging van een snelle Italiaanse tegenstoot, wat dan? ,,Dan maak ik nu wél die kleine overtreding als dat nodig is om de counter eruit te halen,’’ zegt Rosario. ,,Het is zo’n detail wat ik in deze Champions League heb geleerd. In de eerste wedstrijd uit in Barcelona maakte ik zo’n overtreding niet en daar kwam toen de 1-0 uit voort. Dat zijn belangrijke momenten, die neem je voortaan mee in je achterhoofd.’’

Vanavond in Giuseppe Meazza sluit Rosario een Europees avontuur af, waarvan hij deze zomer nooit had gedacht het in deze vorm mee te maken. ,,Ik stond letterlijk nog nergens toen de voorbereiding begon,'' blikt hij terug. ,,Maar ik wist wel: we krijgen een nieuwe trainer en iedereen begint weer écht op nul. Dat gevoel had ik. En het is uitgekomen. Ik heb de kans gekregen om mezelf te bewijzen en doordat het team meteen goed presteerde kon ik daarin meegroeien. Nu sta ik hier met veel wedstrijden in de benen.''



De heenwedstrijd tegen Inter was misschien wel zijn finest moment tot nu toe als PSV’er. Hij maakte in het Philips Stadion de 1-0 met een schot van afstand. Op de tribune besloot bondscoach Ronald Koeman die avond dat de jonge middenvelder ook ‘Oranje-proof’ was. Zoals Koeman de Champions League als maatstaf nam om het aan te durven met meerdere PSV’ers, rechtsback Denzel Dumfries voorop.

,,Dumfries namen we afgelopen mei erbij tijdens een trainingsstage met Oranje. Als je me toen had gezegd: deze jongen speelt straks in de Nations League tegen Duitsland en Frankrijk rechtsback, dan had ik geantwoord: nee, lijkt me niet,’’ zei Koeman laatst. ,,Maar zijn ontwikkeling, en ook die van talenten als Rosario en Bergwijn, die is echt versneld door het spelen van Champions League.’’

Het is ook wat Mark van Bommel ervaart als hij praat over de nu bijna voorbije campagne. Natuurlijk had de trainer van PSV graag meer punten gehaald dan het ene puntje nu. ,,Maar tegelijkertijd vind ik dat we ontzettend zijn gegroeid,’’ zegt Van Bommel. ,,Als je ons in juli in de eerste voorrondewedstrijd tegen BATE Borisov zag spelen, dat was nerveus, onzeker. Maar laatst tegen Barcelona speelden we goed en met flair en kregen we legio kansen om te scoren. Alleen moeten die ballen er nu nog in. Wat jammer is: ik speelde vroeger in een PSV-team dat in mijn eerste jaar ook de punten nog niet pakte in de Champions league. Maar daarna speelde je een tweede jaar met elkaar. En een derde jaar en een vierde. En uiteindelijk stonden we na zes jaar in de halve finale hier in dit stadion in Milaan. Met zes, zeven jongens uit de kern van dat eerste jaar. Nu is het helaas onmogelijk geworden om een team zo lang bij elkaar te houden.’’

Als het aan PSV ligt, blijft Pablo Rosario in elk geval nog een tijdje in Eindhoven, als kopstuk in volgende CL-campagnes. De club wil in de winterstop graag praten over het openbreken van zijn contract tot nu tot medio 2020 loopt. Zelf gaat Rosario, die in januari 22 wordt, nog niet in op wat hij wil. ,,Ik ben alleen bezig met het nu. Ik heb bijna een halfjaar een vaste basisplaats, maar dat is niet genoeg. Ik wil laten zien dat ik ook een heel seizoen kan blijven spelen.’’