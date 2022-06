Roosendaalse roeiers genieten van ‘de langste en moeilijkste race van Nederland’

De Elfstedentocht, soms lijkt het of heel Nederland er naar hunkert. De Roosendaalse Roeivereniging nam afgelopen weekend deel aan de Elfstedentocht, uiteraard niet op schaatsen, maar in een roeiboot. ,,Het was fantastisch, ik zou het morgen opnieuw doen.”

Twee teams van de Roosendaalse Roeivereniging namen deel. ,,In ons team zaten twaalf personen”, vertelt Olga van de Velde (50). ,,Dat zijn vier teams van drie personen. Team één en twee roeien afwisselend een etappe van zeven tot tien kilometer. Team drie en vier rusten, slapen en eten ondertussen en na zes uur wisselen de teams. Team één en twee gaan dan rusten, slapen en eten en team drie en vier gaan dan afwisselend roeien. Na 24 etappes, die ieder iets minder dan een uur duren, komen we bij de laatste etappe en dan stapt van ieder team één persoon in de boot.”

,,Er is veel voorbereidingstijd in gaan zitten. Je moet natuurlijk trainen om het vol te houden, maar we moeten ook alle wisselpunten bekijken en de route verkennen”, legt Van de Velde uit. ,,Veel leden van onze ploeg namen voor de eerste keer deel, maar Herman heeft al meerdere keren deelgenomen en ons goed voorbereid.”

Herman Hummel (68) begeleidde de groep en nam al voor de tiende keer deel. Hij stapte zelf ook weer in de boot: ,,Dit is zo’n mooi evenement. Het is de moeilijkste en langste race van Nederland. Het is een mooie uitdaging en de sfeer is fantastisch. Zo lang mijn lijf het volhoudt doe ik mee.”

Gedisciplineerd

Hummel en Van de Velde zijn de oudere deelnemers in een groep met jong volwassenen. ,,Die jonge mensen zijn voor mij ook motiverend. Ze zijn heel gedisciplineerd en gemotiveerd. De teamspirit die we hadden is de basis voor het succes”, legt Hummel uit. Want succes had de Roosendaalse ploeg. ,,We waren ruim op tijd binnen, na 20 uur en 42 minuten.” Er deed nog een team mee van de Roosendaalse Roeivereniging en die hadden negen minuten meer nodig. ,,En dan is het toch leuk om eerder over de finish te zijn”, plaagt Hummel.

,,Het was zo’n leuke ervaring. We hebben een groep met veel jonge deelnemers. Ik vond het ook spannend, maar alles is goed verlopen”, vertelt Van de Velde. ,,Het is natuurlijk niet zo druk langs de wateren als bij het schaatsen. Het weer hielp ook niet zo mee, maar ik heb begrepen dat andere jaren ook veel mensen vanuit de tuinen kijken en het dan wat drukker is langs de route. Er stonden wel regelmatig mensen op de bruggetjes.”

Bruggetjes

De vele bruggetjes vormen een obstakel op de route. ,,In Friesland heb je heel veel bruggetjes, daar moet je liggend onderdoor. De stuurman of -vrouw telt af tot we bij een bruggetje komen, dan hebben we even vaart gemaakt en gaan we liggend onder de brug door.”

,,De stuur is belangrijk, want die moet je de weg wijzen, kan eventueel bochten afsnijden en je moet andere boten ontwijken”, voegt Hummel toe.

En na 190 kilometer was iedereen moe en voldaan. ,,Met de spierpijn viel het mee, ik was alleen een beetje stram. Ik had wel veel honger, maar ik zou morgen zo weer in de boot stappen”, vertelt Van de Velde.