Roord maakt hattrick en Miedema scoort twee keer bij goede competitiestart Arsenal

VideoHet vrouwenteam van Arsenal is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in de FA Women's Super League. De nummer drie van vorig seizoen, achter Chelsea en Manchester City, won mede dankzij vijf Nederlandse goals met 6-1 van Reading.

Jill Roord maakte een hattrick bij de competitiestart voor Arsenal, nadat de Schotse captain Kim Little de score had geopend na een mooie pass van Engels international Leah Williamson. De 23-jarige aanvallende middenvelder uit Oldenzaal maakte vorig jaar ook een hattrick bij haar debuut tegen Tottenham Hotspur, maar dat betrof nog een oefenduel. In de competitie kwam Roord vervolgens tot twee doelpunten. Nu is ze haar aantal van vorig seizoen dus al gepasseerd.

Vivianne Miedema werd de afgelopen twee seizoenen al topscorer in de FA Women's Super League. Vorig seizoen scoorde ze 16 keer in 12 duels, in het kampioensjaar daarvoor had ze een grote bijdrage met 22 goals in 20 duels. De 24-jarige spits uit Hoogeveen staat nu op 207 goals in 227 wedstrijden namens haar clubs Heerenveen, Bayern München en Arsenal.

Roord en Miedema speelden de hele wedstrijd. Daniëlle van de Donk, begonnen aan haar zesde seizoen bij Arsenal, viel in de 69ste minuut in. Samen met haar viel ook Caitlin Foord in. De Australische debutante was nog goed voor twee assists. Danielle Carter, jarenlang speelster van Arsenal, maakte in de blessuretijd nog de 6-1 na treuzelen van Arsenal-keepster Manuela Zinsberger.

Manchester City begon gisteren aan de competitie met een 0-2 zege bij Aston Villa, nieuwkomer op het hoogste niveau in het Engelse vrouwenvoetbal. Titelverdediger Chelsea begon om 15.30 uur, met recordaankoop Pernille Harder nog op de bank, aan de uitwedstrijd bij Manchester United. Bij de thuisploeg zit Jackie Groenen op de bank.

Volledig scherm Jill Roord wordt gefeliciteerd door captain Kim Little. © Arsenal