Rooney met nummer 10 én aanvoerdersband in afscheidsinterland

eDivisie Menno Bouhuijzen (NAC) begint eDivisie met nederlaag in derby ondanks doelpunt Rosheuvel

17:55 Menno Bouhuijzen, de eSporter van NAC, is de eDivisie begonnen met een nederlaag tegen rivaal Willem II. In het ‘uitduel’ bleef het nog 1-1, maar ‘thuis’ verloor hij: 0-2. Lichtpuntje was het doelpunt van Mikhail Rosheuvel. ,,Hij is mijn aanvoerder en penaltynemer, hij blijft altijd staan.”