Rooney hekelt gedrag Millwall-fans na knielen voor Black Lives Matter

Spelers en officials in de Engelse competities knielen voor elke wedstrijd sinds de zwarte Amerikaan George Floyd eind mei in Minneapolis (Minnesota) omkwam bij politiegeweld. Dit weekeinde werden er voor het eerst sinds de Engelse lockdown weer een beperkt aantal toeschouwers toegelaten in de Londense voetbalstadions. Een deel van de 2000 fans van Millwall, dat erom bekend staat een rechtse aanhang te hebben, liet meteen op bedenkelijke wijze van zich horen.

,,Het was teleurstellend en shockerend”, gaf Rooney te kennen. ,,Ik was getuige van schandelijk en onnadenkend gedrag van Millwall-supporters. Voor de wedstrijd waren we ons er wel van bewust dat er misschien een negatieve reactie zou komen, maar dat het zo erg zou zijn, hadden we nooit gedacht. Het is belangrijk dat we elkaar steunen en respect tonen en dat de grote meerderheid het gedrag van een dwaze minderheid niet aanvaardt.”

Het bestuur van Millwall veroordeelde het wangedrag onder de eigen aanhang. ,,We zijn ontzet en bedroefd door het laakbare optreden van onze fans. We willen als club voorgaan in de strijd tegen discriminatie, maar beseffen dat we daarvoor nog veel werk moeten verrichten.”

Volledig scherm Derby County-coach Wayne Rooney feliciteert zijn spelers. © BSR Agency