Room en Bacuna leiden Curaçao naar primeur op Gold Cup

Formule 1-seizoen zonder sensatie: ‘Maar niet kleurloos’

9:50 Eerst was er de opwinding. Daarna kwamen het spektakel en de hype. En nu, in zijn vijfde jaar in de Formule 1, zit Max Verstappen noodgedwongen in een wat gezapig interbellum. Maar klagen daarover doet hij niet.