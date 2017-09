Rood na karatetrap in Aziatische Champions League

Het zag er misschien wat erger uit dan het was, maar voor scheidsrechter Fahad Al Mirdasi was er in de kwartfinale van de Aziatische Champions League geen enkele discussie: de karatetrap van de Japanse verdediger Shintaro Kurumaya van Kawasaki Frontale op het voorhoofd van Shinzo Koroki van Urawa Red Diamond was rood. Oordeel zelf! Urawa bereikte na een zege van 4-1 de halve finale.