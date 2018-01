Rondón ontroostbaar na dubbele beenbreuk McCarthy

Rondón schopte vol tegen het rechteronderbeen van de middenvelder aan in plaats van tegen de bal. Terwijl McCarthy op een brancard van het veld werd gedragen hing Rondón huilend in de armen van zijn ploeggenoten. De spits maakte de 90 minuten vol, maar was na het incident duidelijk van slag.



McCarthy ging direct naar een ziekenhuis, waar een dubbele beenbreuk werd geconstateerd. De 27-jarige Ier wacht een lange revalidatie.



De Engelse oud-international Wayne Rooney kwam voor McCarthy in het veld. Davy Klaassen ontbrak als gebruikelijk bij de selectie van Everton. Coach Sam Allardyce had wel een basisplaats voor Cuco Martina.