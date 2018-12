Rond ‘Schumi’ blijft het al precies vijf jaar stil

Michael Schumacher zag Le­wis Hamilton eind oktober weer een titel dichter bij zijn record komen. Hij zat in zijn rolstoel voor de tv toen de Brit in Mexico zijn vijfde Formule 1-kampioenschap won. Voormalig Ferrari-baas Jean Todt had het liever niet verteld, maar in een interview met Auto Bild gaf hij in een eerlijke bui toe dat ze de race samen hadden bekeken, bij Schumacher thuis in Zwitserland.