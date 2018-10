Ronaldo zoekt de aanval via advocaat

Frustratie bij NAC-trai­ner Van der Gaag: 'Moeten ergens op kunnen bouwen, anders wordt het lastig'

19:02 ,,We spelen een prima eerste helft, maar laten na om te scoren. Na rust geven we het in korte tijd weg, bij de twee doelpunten van Heerenveen zagen we er niet goed uit." Met zijn wedstrijdanalyse verpakt Mitchell van der Gaag het huidige seizoen van NAC in een notendop.