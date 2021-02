Ronaldo zet Juventus en De Ligt met één been in finale Coppa Italia

video NAC-debutant Maria is zelfkri­tisch: ‘Supporters mogen meer van mij verwachten’

2 februari Eindelijk mocht Michaël Maria zijn opwachting maken in het shirt van NAC. Zijn eerste officiële wedstrijd in een lange tijd vierde hij met een 4-0-zege op Almere City. Toch was de linksback niet tevreden over zijn eigen spel.