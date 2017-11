Ronaldo stelt eigen records wat scherper

Waar het in de Spaanse competitie dit seizoen nog niet wil vlotten, is de Portugees in de Champions League als vanouds op dreef. Vanavond tekende Ronaldo alweer voor zijn zevende en achtste CL-doelpunt van het seizoen. In totaal heeft hij er in het kalenderjaar 2017 nu 18 gemaakt. Dat is er één meer dan in 2015. Ronaldo staat ook op 3 in de lijst, met 15 goals in 2013.